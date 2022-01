Pasare dintr-o specie protejata, impuscata ilegal pe lacul Iezer. Autoritatile ii cauta pe braconieri

Societatea Ornitologica Romana (SOR) atrage atentia asupra unui nou caz de braconaj. Este vorba despre o garlita mare, specie care nu se vaneaza in aceasta perioada datorita suspendarii in instanta a cotelor de vanatoare pentru acest sezon. Autoritatile au deschis o ancheta in acest caz. In data de 12 ianuarie 2022, specialistiai SOR, care se aflau pe teren in zona lacului Iezer Calarasi, au auzit focuri de arma, fapt ce i-a alertat, avand in vedere stolurile de garlite mari care zburau ... citeste toata stirea