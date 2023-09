Restaurantul Intim din municipiul Calarasi s-a facut scrum in urma unui incendiu izbucnit marti in jurul orei 2.00. Unul din proprietarii restaurantului, Daniel Peanci, a tinut sa le transmita un mesaj celor care ii acuza ca s-a urmarit incasarea asigurarii.Din pacate, cladirea a fost distrusa in totalitate dar din fericire nu s-a inregistrat nicio victima datorita interventiei prompte a pompierilor calaraseni care nu au plecat pana cand nu a mai existat niciun pericol.Interventia s-a ... citeste toata stirea