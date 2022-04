Patru scoli din Calarasi, modernizate energetic prin PNNR. Lucrarile costa 6 milioane de euro

Patru scoli din municipiul Calarasi vor fi modernizate energetic cu fonduri obtinute prin PNNR. Valoarea investitiei se ridica la 6,1 milioane de euro. Consiliul Local Calarasi, convocat in sedinta extraordinara, luni, 4 aprilie, desfasurata in sistem online, a adoptat toate cele patru Proiecte de hotarari initiate cu privire la aprobarea proiectelor privind cresterea eficientei energetice a patru unitati de invatamant din Calarasi ce vor fi depuse in cadrul Planului National de Redresare si ... citeste toata stirea