Paul Stanescu: Cresterea pensiilor si a salariului minim sunt obiective comune ale coalitiei

Salariatii cu venit minim si pensionarii sunt printre cei care resimt cel mai mult povara inflatiei. Nu trebuie sa ne ascundem in spatele unor calcule sofisticate sau sa asteptam proiectia bugetara ca sa avem o decizie ferma in coalitie. Inflatie de 15% inseamna tot atatia bani in minus in veniturile celor mai vulnerabili romani., sustine secretarul general al PSD, Paul Stanescu.Marturisesc ca am inteles cu greu reactiile initiale furibunde la propunerile PSD. Nu am ajuns in situatia de a ... citeste toata stirea