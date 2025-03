Paul Stanescu: Noi nu avem voie sa nu castigam alegerile in aceasta tara cu Crin Antonescu

Secretarul general al Partidului Social Democrat, Paul Stanescu, sustine ca actuala coalitie de guvernare nu are voie sa piarda alegerile prezidentiale din luna mai, in conditiile in care are peste 98% din administratiile locale.El a cerut sambata, in cadrul Conferintei Judetene a PSD Suceava, o implicare puternica a primarilor in campania electorala pentru prezidentiale.'Esinta unui partid politic este sa fie la guvernare. Nu e alta tinta. Daca cineva are altceva de ... citește toată știrea