Paul Stanescu: Nu putem vorbi de unitate europeana fara Romania in Schengen

Ideea de solidaritate europeana, care este invocata zilele acestea inclusiv de presedinta Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, si de catre alti oficiali europeni, este benefica. Insa, in contextul in care Olanda tine Romania in sah in privinta aderarii la spatiul Schengen, ideea de solidaritate risca sa se transforme in ipocrizie si dubla masura.Am spus saptamana trecuta ca Romania merita sa intre in spatiul Schengen cu demnitate, fara sa ne ploconim Olandei, pentru ca nu este ... citeste toata stirea