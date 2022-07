Paul Stanescu (PSD): Avem o urgenta nationala si europeana: sistemul de irigatii in PNRR!

Seceta care afecteaza si astazi iremediabil munca fermierilor romani si produsele care ajung pe masa noastra nu va putea fi combatuta fara un sistem de irigatii national. Stim deja acest lucru. Dar, in ciuda acestui adevar, inca nu avem prinse in PNRR fondurile necesare pentru modernizarea si salvarea agriculturii romanesti.Suntem in situatia in care greseala prosteasca sau intentionata a USR, de a nu prinde in PNRR sistemul de irigatii, se vede cu ochiul liber pe campurile arse de soare. ... citeste toata stirea