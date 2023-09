Rewe, compania care detine supermarketurile Penny Market, a inaugurat ieri, 6 septembrie, un nou magazin in municipiul Calarasi, in locatia fostului Market Agneza de la Farfuria.Cel de al patrulea magazin Penny din Calarasi este diferit de celelalte trei existente, fiind primul care nu a fost construit de la zero si pe o suprafata mai mica, intr-un spatiu inchiriat.Penny a mai inaugurat anul trecut un supermarket pe bulevardul Republicii, pe un teren achizitionat de la omul de afaceri Victor ... citeste toata stirea