In data de 6 octombrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Calarasi au pus in executare un mandat de perchezitie la sediul unei societari comerciale, din Mitreni, judetul Calarasi, care importa deseuri.In urma perchezitiei au fost descoperite si ridicate 114.850 de kilograme si 107.200 de litri deseuri periculoase si nepericuloase, precum si un bazin de 5 tone, care continea o substanta de culoare brun-roscata, deversata in sol pe un perimetru de ... citeste toata stirea