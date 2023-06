Doua persoane, un tanar de 18 ani si un barbat de 41 au fost prinse ieri de politie, in Cuza Voda si in Oltenita, conducand fara permis de conducere. Ambii s-au ales cu dosar penal, fapta constituind infractiune.La data de 26 iunie a.c., in jurul orei 12:30, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Gradistea au oprit pentru control, in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi, un autoturism, condus de un tanar, de 18 ani.Din verificarile efectuate, politistii au constatat faptul ca tanarul ... citeste toata stirea