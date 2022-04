Personalul medical de la spitalul din Calarasi, evaluat de pacienti. Ce trebuie sa faca cetatenii

In evaluarea personalului medical din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi se va tine cont si de opinia pacientilor. Anuntul a fost facut marti, 5 aprilie, de catre managerul unitatii medicale. Bogdan Mihai a impartit formulare tuturor calarasenilor care au venit pentru consulatii in cadrul unitatii medicale. Pacientii vor trebui sa raspunda la intrebari legate de modul in care se face comunicarea cu medicii si cu asistentele si vor da calificative in ceea ce priveste disponibilitatea ... citeste toata stirea