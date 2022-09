PES Activits Calarasi s-a alaturat caravanei "Romania merita in Schengen"

PES Activits Calarasi impreuna cu tinerii social-democrati s-au alaturat caravanei "Romania merita in Schengen", strangand si primele mesaje de sprijin din partea calarasenilor pentru aderarea tarii noastre la Schengen."Activistii PES impreuna cu tinerii social democrati fac cunoscuta campania initiata de PES Romania in judetul Calarasi! #RomaniimeritainShengen strange semnaturi in comunele Gradistea, Ciocanesti si Manastirea.", se arata intr-un mesaj postat in aceasta seara pe pagina de ... citeste toata stirea