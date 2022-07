Peste 18 tone de haine second-hand, oprite la frontiera de politistii din Calarasi

Politistii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calarasi, impreuna cu lucratori din cadrul Oficiului privind Protectia Consumatorului, nu au permis intrarea in tara a unui ansamblu rutier incarcat cu 18.607 kilograme de haine second-hand. La data de 3 iulie, in jurul orei 12.39, politistii de frontiera din Calarasi au efectuat pe sensul de intrare in tara controlul asupra unui ansamblu rutier, condus de un cetatean bulgar, care transporta haine second-hand din Bulgaria pentru o ... citeste toata stirea