Peste 2400 de proiecte au primit fonduri europene de 1,64 mld euro prin AFIR

AFIR a finantat cu fonduri europene din FEADR peste 2.400 de proiecte de utilitate publica in mediul rural, in valoare totala de 1,64 miliarde de euro.Autoritatile publice locale care deruleaza proiecte de investitii cu fonduri europene nerambursabile in dezvoltarea mediului rural au obtinut sprijin financiar pentru 2.428 de proiecte de investitii, prin intermediul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).Astfel, investitiile finantate in perioada 2015 - 2022 prin Programul ... citeste toata stirea