Peste 4,5 tone de gunoi care sufoca padurile, colectate in judetul Calarasi

De la debuitul campaniei "Curatam Romania", in judetul Calarasi au fost colectate 4,5 tone de deseuri, la care au participat 82 de voluntari si 77 de angajati ai Directiei Silvice. Conform Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva au fost stranse 4.595 kilograme de deseuri in cadrul celor sapte actiuni organizate in judetul Calarasi.Un numar de 82 de voluntari si 77 angajati de la Ocoalele silvice din Romsilva - Directia Silvica din Calarasi au participat la actiuni de ecologizare, de la ... citeste toata stirea