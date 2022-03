Peste 80 de voluntari au ecologizat zona Chiciu, de pe malul Dunarii. S-au strans 410 saci de gunoi

Peste 80 de voluntari au luat parte sambata, 19 martie, la o actiune de ecologizare in zona bacului de la Chiciu si parcarea din fata statiei de captare a apei, ambele aflate in apropierea Dunarii. La actiunea de strangere a deseurilor aruncate la intamplare a fost prezent si primarul Calarasiului, Marius Dulce. "In doar trei ore, cei peste 80 de voluntari ad-hoc, printre care si multi ucrainieni carora le multumesc pentru participare, au strans nu mai putin de 410 saci cu gunoi, majoritatea ... citeste toata stirea