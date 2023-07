Pompierii militari calaraseni au salvat ieri dupa amiaza un pisicut cazut intr-o canalizare adanca de vreo 15 metri. Pisicul are si un nume: se numeste Tommy, are doua luni si deja ii place aventura. De data asta a avut putin nevoie de ajutor. I-au oferit sprijin pompierii calaraseni.In jurul orei 15.00, pompierii militari din cadrul Detasamentului Calarasi au fost solicitati sa intervina pe raza municipiului Calarasi, in zona Muzeului, langa fostul castel de apa, pentru extragerea unui pui de ... citeste toata stirea