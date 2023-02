Plati de peste 276 mil. de euro efectuate catre beneficiarii FEADR, transmise spre decontare Comisiei Europene

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, a transmis la sfarsitul lunii ianuarie 2023 catre Comisia Europeana solicitarea pentru decontarea a 276,8 milioane de euro.Aceasta suma reprezinta contravaloarea platilor acordate din bugetul national in anul 2022, in perioada 16 octombrie - 31 decembrie, catre fermieri, procesatori, antreprenori si autoritati publice care au realizat investitii eligibile in agricultura si in mediul rural, dar ... citeste toata stirea