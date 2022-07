PMP solicita acordarea, de urgenta, a despagubirilor pentru fermieri si triplarea subventiei pentru motorina!

Partidul Miscarea Populara solicita guvernului sa ia masuri urgente pentru sprijinirea fermierilor, prin acordarea de despagubiri si triplarea subventiei la motorina. In caz contrar, pana la sfarsitul anului, mai bine de jumatate din fermierii romani isi vor inchide activitatea!Seceta extrema din acest an, pe fondul dublarii pretului la combustibili, va duce la un val de falimente si mai ales va afecta semnificativ romanii care vor resimti, in mod direct, cresterea preturilor la legume, ... citeste toata stirea