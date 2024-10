PNCR | Nicu Popa: Este mult de lucru in Senatul Romaniei pentru un *ales* responsabil!

A intrat in arena politica din 2021. Trei ani mai tarziu si-a depus candidatura pentru Parlamentul Romaniei. E vorba de inginerul Nicu Popa care deschide lista pentru Senat sub sigla Partidului National Conservator Roman.Ce si-a propus sa faca Nicu Popa in calitate de senator, care sunt proiectele sale primordiale, in interviul de mai jos:Domnule Nicu Popa, deschideti lista la Senat din Partea Partidului National Conservator Roman, un partid tanar, infiintat la inceputul lui octombrie 2023. ... citește toată știrea