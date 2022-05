PNL Calarasi | Romania va deveni independenta din punct de vedere energetic!

Premierul Nicolae Ionel Ciuca, Presedintele Partidului National Liberal: Preluarea de catre Romgaz a participatiei companiei Exxon in perimetrul Neptun Deep arata angajamentul Guvernului de a valorifica gazele naturale din Marea Neagra, in beneficiul romanilor si economiei romanesti.Prin tranzactia de peste 1 miliard de dolari semnata ieri, la Palatul Victoria, statul roman, prin Romgaz, devine partener egal cu OMV Petrom in proiectul Neptun Deep. Primele gaze din Marea Neagra vor fi extrase ... citeste toata stirea