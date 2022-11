PNL Calarasi | Singurul judet din tara unde primarii liberali s-au mobilizat cel mai bine

Presedintele PNL Calarasi, senatorul Ciprian Pandea, a anuntat pe pagina sa de facebook ca primarii liberali calaraseni s-au mobilizat cel mai bine pentru semnarea contractelor pe PNRR, in comparatie cu colegii din celelalte judete.Primarul municipiului Oltenita, liberalul Costinel Milescu, a semnat primele contracte de finantare pe PNRR - Componenta 10 Fond Local. Primaria Municipiului Oltenita are aprobate pe PNRR, pana in prezent, un numar de 14 proiecte."Suntem singurul judet din tara in ... citeste toata stirea