PNL: In premiera, investitiile au depasit consumul in cresterea PIB al Romaniei

Pentru prima oara in perioada post decembrista, investitiile in Romania au contribuit la cresterea PIB, in trimestrul 3 din 2022, cu 3,8% fata de o contributie a consumului de 2,5%."Investitiile au devenit o componenta mai importanta decat consumul, in alcatuirea bugetului de stat si in cresterea economiei.Potrivit indicatorilor de profil, in trimestrul al treilea al anului trecut, investitiile au contribuit cu 3,8% in cresterea PIB, iar consumul - cu 2,5%. Dincolo de aceste cifre, situatia ... citeste toata stirea