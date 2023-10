Podul peste Dunare, intre Giurgiu si Ruse, intra de astazi in reparatii. De marti pana joi, adica de pe 3 pana pe 5 octombrie, traficul pe pod va fi inchis la Ruse timp de trei ore pe noapte.In timpul zilei si in restul noptii, in zona unde se executa reparatiile se va circula pe o singura banda. In fiecare dintre aceste zile, de la ora 20:00 ... citeste toata stirea