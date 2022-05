Portul turistic din Calarasi, cea mai mare investitie de la Dunare. Cand va fi gata

Lucrarile la portul turistic din Calarasi, una dintre cele mai mari investitii la nivelul Dunarii din ultimii 30 de ani, pe sectorul Portile de Fier-Cernavoda, au fost verificate de reprezentanti ai Ministerului Turismului. Investitia este finantata in proportie de 70% cu fonduri ale Ministerului Turismului si are o valoare de 86,5 milioane de lei."Impreuna cu reprezentantii Consiliului Judetean Calarasi si cei ai ministerului Turismului am fost sa verificam stadiul lucrarilor la portul care ... citeste toata stirea