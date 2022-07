Povestea Columnei lui Traian, faimosul monument roman. Cat a platit Romania pentru copia celebrei opere antice

O copie a celebrei Columne a lui Traian poate fi admirata la Muzeul National de Istorie a Romaniei. Monumentul inalt de 40 metri a fost realizat la Roma si a ajuns la Bucuresti incarcat in 18 vagoane de tren. Pentru copie, statul roman a achitat in 1967 aproximativ 4 milioane de lei. Columna lui Traian este una dintre cele mai faimoase monumente ale antichitatii romane. Ridicata in Forul lui Traian de la Roma in anul 113 p. Chr., ea ilustreaza in peste 100 de scene cu 2 500 de personaje, cele ... citeste toata stirea