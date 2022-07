Povestea invatatorului jumatate turc, jumatate rom: "Sunt singurul student din neamul nostru"

Un tanar invatator din Calarasi spune ca nu a ascuns niciodata faptul ca apartine altor etnii decat celei majoritare si ca intotdeauna a avut incredere in fortele proprii, in ambitie, bun-simt si perseverenta. Immanuel Kant spune ca "Omul nu poate deveni OM decat prin educatie" - acesta este dictonul dupa care s-a ghidat un tanar din Calarasi, invatator si student la Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala din cadrul Universitatii Bucuresti. Rustem Cambear Sebaidin (21 de ani) are origini ... citeste toata stirea