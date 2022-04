Prapad in parcuri de Pasti. Au distrus flori, banci, copaci. "Dar ne dorim un oras ca afara"

Unii calaraseni s-au distrat in minivacanta de Paste, lasand in urma lor prapad. Primaria Calarasi a publicat cateva fotografii cu distrugerile din oras si i-a indemnat pe cetatenii responsabili sa sesizeze Politiei Locale astfel de fapte. Autoritatile locale au postat mai multe fotografii cu ghivece de flori distruse, banci deteriorate si pomi proaspat plantati care au fost rupti. "Din nefericire, in municipiul Calarasi distrugerea bunului public a devenit o obisnuinta. Bunaoara, nu mai ... citeste toata stirea