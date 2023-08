Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca Guvernul pe care il conduce va introduce masuri mult mai aspre in lege pentru a se evita tragediile precum cea de la 2 Mai unde doi tineri au fost omorati de un sofer de 19 ani drogat. Astfel, acesta va sustine testarea antidrog in scoli dar si confiscarea masinilor soferilor prinsi drogati la volan.In paralel Ciolacu a cerut Politiei sa se implice mult mai activ in combaterea traficului de droguri."Masurile de combatere a consumului de droguri, anuntate ... citeste toata stirea