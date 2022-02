Primar Marius Dulce: Am structurat bugetul astfel incat sa acoperim toate cerintele cetatenilor

Pe ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local, de astazi, 9 februarie, se afla si Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Calarasi pe anul 2022. Bugetul propriu de venituri si cheltuieli al municipiului Calarasi pe anul 2022 este in suma de 163.660.000 lei.Primarul municipiului Calarasi, Marius Dulce, a anuntat in cadrul unei conferinte de presa ca bugetul a fost gandit avandu-se in vedere, cu precadere, modernizarea infrastructurii rutiere, ... citeste toata stirea