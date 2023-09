Primaria din Alexandru Odobescu organizeaza, in premiera, duminica, 24 septembrie 2023, de la ora 16.00, pe scena care va fi amplasata in parcul din localitate, Ziua Comunei!Vor concerta o serie de artisti cunoscuti, cap de afis fiind Jean de la Craiova, Nicu Paleru si Georgel Nuca, acesta fiind si prezentatorul evenimentului. In deschidere, se vor desfasura activitati distractive pentru copii. Festivitatile se vor incheia cu un foc de artificii."Va anuntam, pe aceasta cale, ca in data de 24 ... citeste toata stirea