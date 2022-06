Primaria Budesti | Informare solicitare aviz infiintare sistem apa potabila sat Gruiu

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, PRIMARIA ORASULUI BUDESTI, cu sediul in orasul Budesti, strada Garii, nr. 12, telefon/fax 0242.528.301, judetul Calarasi, intentioneaza sa solicite de la A.N. "Apele Romane" Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, S.G.A. Calarasi, aviz de gospodarirea apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor "INFIINEsARE SISTEM APA POTABILA, SAT GRUIU, ORAS BUDESTI, JUDEEsUL CALARASI" ... citeste toata stirea