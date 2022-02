Primaria Calarasi asigura cazare si masa pentru refugiatii ucraineni. Crucea Rosie colecteaza ajutoare

Razboi in Ucraina. Calarasenii se alatura demersurilor umanitare si ii sprijina pe refugiatii ucraineni care fug din calea razboiului. Primaria Calarasi a anuntat ca este gata sa asigure locuri de cazare si hrana, iar Crucea Rosie colecteaza ajutoare. "In aceste vremuri extrem de critice suntem alaturi de tot poporul ucrainean, afectat de agresiunea militara a Rusiei si ne exprimam totala disponibilitate de a sprijini orice actiune menita sa usureze soarta refugiatilor care ajung in tara ... citeste toata stirea