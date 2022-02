Primaria Calarasi: Pentru acest an, prioritare devin cele 24 de proiecte europene in valoare de 50 de mil. euro

Miercuri, 9 februarie a.c., consilierii locali au aprobat, in cadrul unei sedinte extraordinare, bugetul local al municipiului pe anul 2022. Din bugetul estimat la 169.409.000 lei, incluzand aici si excedentul bugetar rezultat la finele anului trecut in cuantum de 5.749.000 lei, au fost alocate 38,8 milioane lei, pentru investitiile propuse pentru 2022, bani care vor fi utilizati pentru finantarea, cu precadere, a proiectelor aflate in derulare.Primarul Marius Dulce a anuntat ca, pentru acest ... citeste toata stirea