Primaria Calarasi va monta parcometre in parcarile publice

In zona Pietei Orizont au fost montate deja, experimental, 3 parcometre care vor fi date in folosinta in perioada urmatoare. Primaria Calarasi intentioneaza insa sa extinda acest sistem de taxare a parcarii, in viitorul apropiat, si pe strada Bucuresti. Primarul Marius Dulce a anuntat si cat va costa o ora de parcare in municipiul Calarasi."Pana acum am montat 3 parcometre in zona Pietei Orizont, asteptam sistemul de plata prin sms, ele nu functioneaza in momentul asta, dupa care le vom da in ... citeste toata stirea