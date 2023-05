Comuna Gradistea cu sediul administrativ in localitatea Gradistea, str. Calea Calarasi, nr. 132, com. Gradistea, jud. Calarasi, cod fiscal 4602688, telefon: 0242/336017, fax: 0242/336164, e-mail: primaria@primariagradistea.ro, persoana de contact Savu Nicoleta-Valentina, e-mail: nicoleta.savu@primariagradistea.ro, telefon mobil: 0735680500:Vinde prin licitatie publica deschisa cu oferta in plic sigilat teren intravilan in suprafata de 1.320 mp., situat in satul Gradistea, comuna Gradistea, ... citeste toata stirea