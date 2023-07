Mircea Brandusa. La aproape trei ani de la investirea in functia de primar al comunei Gradistea si cu fix un an pana la viitoarele alegeri locale, Vasile Matei face o radiografie a activitatii sale, dar si a administratiei publice locale pe care o conduce."De ce am candidat? Pentru ca mi-am dat seama ca in comuna mea se poate investi mai mult, ca poate fi o comuna mult mai curata. Cred cu tarie ca un om capabil face lucruri frumoase cu bani putini. Daca te caracterizeaza seriozitatea, ... citeste toata stirea