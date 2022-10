Primaria Mitreni | Solicitare aviz de gospodarire a apelor

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, TITULARUL Primaria Mitreni, intentioneaza sa solicite de la A.N. "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, SGA Calarasi, aviz de gospodarire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor "Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in comuna Mitreni, Judetul Calarasi- etapa IV " amplasate in comuna Mitreni, judetul Calarasi.Aceasta ... citeste toata stirea