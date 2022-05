Primaria Unirea | Anunt concurs angajare

Primaria comunei Unirea - Caminul pentru Persoane Varstnice Sfanta Maria, cu sediul in comuna Unirea, judetul Calarasi, organizeaza concurs recrutare, in vederea ocuparii functiilor contractuale de executie vacante:- administrator - Primaria comunei Unirea - Caminul pentru Persoane Varstnice Sfanta Maria- asistent medical - Primaria comunei Unirea - Caminul pentru Persoane Varstnice Sfanta MariaConcursul se va desfasura in perioada 06.06.2022 - 08.06.2022, la sediul Primariei comunei ... citeste toata stirea