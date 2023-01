Primarul Aurel Vasile cere sprijin: In sat sunt adusi zeci de caini, iar sacalii ne ataca animalele

Din toamna anului trecut, in Jegalia au inceput sa fie adusi caini fara stapan. Noaptea, cu masini cu numerele de inmatriculare acoperite, in satele comunei sunt adusi zeci de caini care sunt lasati pe camp.Se strang in haite si au devenit un pericol pentru cetatenii comunei. Deja, de foame, au inceput sa se atace si sa se manance intre ei. Primarul comunei, Aurel Vasile, spune ca a discutat la nivel judetean dar pana acum nu a primit ajutor de nicaieri. A facut adrese la Politie si la ... citeste toata stirea