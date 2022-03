Prioritatea ministrilor PSD este sa aplice cat mai rapid masurile de ajutor de stat permise de Comisia Europeana pentru companiile aflate in dificultate

PSD saluta decizia Comisiei Europene de a adopta un cadru temporar de criza care permite statelor membre sa extinda ajutoarele de stat/compensatiile pentru daunele suferite de companii in actualele "circumstante exceptionale pe care le traim".Astfel, isi gasesc o prima concretizare eforturile si apelurile pe care PSD le-a facut in acest sens: solicitarea ministrului Finantelor Adrian Caciu, din 15 martie, la Ecofin, si cea a presedintelui PSD Marcel Ciolacu, in discutia de pe 28 februarie, cu ... citeste toata stirea