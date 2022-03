Producatorii de carne de porc sunt in colaps: "Este o tampenie, vindem cu 6 lei/kg si cheltuim 7,5 lei"

Crescatorii de animale sunt disperati si spun ca in urmatoarele luni ii paste falimentul. Pesta porcina, costul urias cu utilitatile, dar si scumpirea furajelor ii vor obliga sa puna lacatul pe ferme. Producatorii de carne avertizeaza ca in curand porcul romanesc va disparea. "Nu se face nimic. Nimeni nu incearca sa ne stimuleze cu nimic. Au fost doar discutii, vorbe si, atat. Nu s-a reglementat legislativ piata cresterii porcului. Nimic nu e concret. Vindem in viu cu 6,1-6,2 lei/kilogramul si ... citeste toata stirea