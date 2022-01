Program-pilot derulat de Salvati Copiii impotriva bullying-ului, in gradinite

In luna ianuarie 2022, Salvati Copiii extinde programul-pilot, dotand alte 10 gradinite din Bucuresti, Suceava si Calarasi cu materiale educationale specifice programului "Sa fim prieteni - Fara bullying in gradinite" . Salvati Copiii deruleaza in gradinitele din program sesiuni de formare pentru directori, cadre didactice si consilieri, asigura consilierea specialistilor pe tot parcursul anului scolar pentru utilizarea metodologiei "Sa fim prieteni" in lucrul cu copiii si cu parintii, pune la ... citeste toata stirea