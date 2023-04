Programul Interreg V-A Romania - Bulgaria pentru care Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania - Bulgaria indeplineste rolul de secretariat comun precum si de control de prim nivel pentru partenerii romani din proiectele finantate, a ajuns in ultimul an de implementare a proiectelor.Lansat in anul 2015, cu un buget total de aproximativ 259 milioane de euro, Programul a asigurat finantare pentru 169 de proiecte care au abordat provocarile din zona ... citeste toata stirea