Proiect PNL: Presedintele Romaniei poate candida, in ultimele 3 luni de mandat, la alegerile parlamentare

Parlamentarii PNL Daniel Fenechiu si Gabriel Andronache au depus, miercuri, la Parlament, propunerea legislativa prin care presedintele Romaniei poate candida, in ultimele 3 luni ale mandatului, ca independent pe listele unui partid sau alianta la alegerile parlamentare.Proiectul modifica, in acest sens, articolul 52 din legea privind alegerea Senatului si Camerei Deputatilor."Presedintele Romaniei, in functie de data alegerii Camerei Deputatilor si Senatului, daca se afla in ultimele 3 ... citește toată știrea