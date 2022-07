Proiectul de lege prin care se anuleaza amenzile aplicate pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania (PLF), adoptat!

Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care se anuleaza amenzile aplicate pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania (PLF) si returnarea tuturor sumelor incasate de catre stat din plata acestor amenzi.Proiectul de lege prevede masuri referitoare la executarea sanctiunilor contraventionale aplicate in temeiul art.4 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare in Romania."Amenzile ... citeste toata stirea