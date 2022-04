Proiectul fantanilor construite de romani in Africa se extinde si in tara: "Poti schimba destine!"

"Faceti fapte bune, apoi maxima galagie, contaminati-i si pe altii sa faca bine!",acesta este indemnul lansat de antreprenorul Stefan Mandachi, nascut in Calarasi. Impreuna cu pastorul adventist Mihai Brasov, din Bucuresti, a construit peste 100 de fantani in Africa, urmand s-o inaugureze pe prima si in Romania. Dupa ce au reusit sa construiasca 120 de fantani in Africa, aducand apa celor mai insetati oameni ai lumii, Stefan Mandachi, antreprenor sucevean, si Mihai Brasov, un pastor adventist ... citeste toata stirea