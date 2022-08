Protest Greenpeace in albia secata a Dunarii: Cand va apucati de impaduriri?

Activistii Greenpeace Romania protesteaza in mijlocul albiei secate a Dunarii pentru a atrage atentia autoritatilor ca urgenta climatica nu e doar o lozinca. Opt caiace stationeaza pe fundul uscat al Dunarii, la jumatatea distantei dintre Romania si Bulgaria, la Zimnicea, pe unde in mod normal treceau vapoare: "Vrem valurile Dunarii, nu valuri de caldura", "Reduceti emisiile, protejati apa!", "Asa arata viitorul irigatiilor", "Cand va apucati de impaduriri?". Activistii readuc in discutie ... citeste toata stirea