Provocarea verii: sase saptamani de abstinenta. Campanie pentru renuntarea la un viciu, promovata de Biserica

Trei excursii in valoare de 1.200 euro sunt puse in joc in cadrul campaniei antifumat "Renunti si castigi", un proiect de promovare a sanatatii. Evenimentul este organizat de Biserica Adventista de Ziua a Saptea din Romania, in parteneriat cu Societatea Romana de Pneumologie. Conform statisticilor, cauza principala de deces, boala si saracie, epidemia de tutun este una dintre cele mai mari amenintari la adresa sanatatii publice cu care s-a confruntat lumea, omorand peste 8 milioane de persoane ... citeste toata stirea