Proxeneta din Dragalina, plasata sub control judiciar

O femeie din Dragalina, judetul Calarasi si un barbat din Vulcan, judetul Hunedoara sunt cercetati sub control judiciar pentru comiterea infractiunii de proxenetism.Cei doi sunt suspectati ca au obtinut sume mari de bani de pe urma exploatarii unor tinere romance in tara dar si in Spania, Franta, Germania, Marea Britanie.Inspectoratul de Politie Judetean Calarasi a transmis ca barbatul de 42 se ani si femeia de 45 de ani isi racolau victimele folosind metoda ... citeste toata stirea